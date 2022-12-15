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Никита Задоров: В России никто не любит москвичей, а там никто не любит людей из провинции

Сказывается разница в доходах и тратах.
15 декабря 2022 09:25
автор: Максим Скороходов

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал, как в России относятся друг к другу люди из Москвы и из остальных городов.

«В России никто не любит москвичей, а там никто не любит людей из провинции. В Москве человек будет арендовать квартиру, но на последние деньги купит себе крутую BMW», - сказал Задоров в эфире You-Tube-канала Spittin' Chiclets.

Отметим, что Задоров все свою взрослую карьеру проводит за границей. В Северную Америку он перебрался в 2012 году.

источник: «Советский спорт»
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Сказывается разница в доходах и тратах.
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