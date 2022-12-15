Задоров о своем первом тренере: «Ломал клюшки о головы детей»

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал о своем первом детском тренере.

«Есть тренер, который работал с Кучеровым, Гусевым, Ожигановым. Очень хороший тренер, занимался с ними с шести лет. Так вот, он ломал клюшки об головы детей, серьезно. А в моей команде, мне семь лет было, мы с одним парнем вели борьбу в углу, для нас это нормально. Он проиграл борьбу и тренер сказал ему ехать на скамейку. И в итоге схватил его за маску и затащил через борт, утащил в тёмную раздевалку и избил», - приводит слова хоккеиста зарубежный подкаст.

Судя по всему, речь идет о скандально известном наставнике Геннадии Курдине.

В текущем сезоне Задоров провел 30 матчей, в которых набрал шесть (4+2) очков.