«Спартак» и «Трактор» произвели обмен игроками

Московский «Спартак» и челябинский «Трактор» произвели обмен хоккеистами.

Из столицы на Урал отправился Александр Брынцев, в последнее время редко попадавший в основной состав красно-белых, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Спартак» же получил права на натурализованного белоруса Ника Бэйлена, также являющегося игроком обороны. В настоящее время 33-летний ветеран выступает в немецком «Кельне».

В прошлом сезоне Бэйлен стал самым результативным защитником КХЛ, набрав 50 (10+40) очков в 64 матчах.