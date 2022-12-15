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Хет-трик Алистратова помог сборной Белоруссии победить Казахстан на Кубке Первого канала

Матч прошел на «ЦСКА Арене».
15 декабря 2022 21:55
автор: Максим Скороходов

В первом матче Кубка Первого канала-2022 сборная Белоруссии со счетом 4:1 победила команду Казахстана.

В составе белорусов хет-трик оформил Владимир Алистратов, забив сначала в большинстве (4-я минута), потом в равных составах (34), а затем в меньшинстве в пустые ворота (59). Также одну шайбу забросил Роман Горбунов (21).

У Казахстана численное преимущество реализовал Роман Старченко (15).

В турнире также принимает участие сборная России, в следующем туре она сыграет против казахстанских хоккеистов. Матч пройдет 17 декабря на «ЦСКА Арене» и начнется в 14:30 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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