Вудкрофт оценил силу сборной России: Давайте посмотрим на состав и сделаем вывод

Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в рамках Кубка Первого канала.

«Серьезный ли соперник сборная России для нас? Давайте посмотрим на состав России и сделаем вывод - это сильный соперник», - приводит слова специалиста пресс-служба турнира.

Напомним, в Кубке участвуют команды России, Белоруссии и Казахстана. Первые две отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе, Евротуре.

Накануне в первом матче турнира белорусы обыграли казахов со счетом 4:1.