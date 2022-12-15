«На троечку с минусом»: Разин оценил результаты «Северстали» в первой половине сезона КХЛ

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился своими мыслями о результатах своей команды в первой половине регулярного чемпионата КХЛ.

«Результаты неважные. На троечку с минусом. Мы уже перешли за экватор. Игра есть, но нет результата. Очень много игр мы «подарили» соперникам, проигрывали сами себе. Вины с себя не снимаем, работаем.

Сейчас как раз пять игр мы играем дома, одну на выезде. Остается воспользоваться этим преимуществом», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба череповчан.

Напомним, после 39 матчей «Северсталь» с 37 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Разин сообщил, что в связи с неудовлетворительными результатами команды он прекратил вести свой телеграм-канал, чтобы сосредоточиться на работе.