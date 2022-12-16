Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Даллас Старз».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Джейми Бенн, реализовавший большинство, и Колин Миллер.
Хозяева ответили шайбой Конора Шири с передачи Александра Овечкина.
Таким образом, «Даллас» набрал 41 очко и продолжает идти вторым на Западе, преследуя «Вегас Голден Найтс».
«Вашингтон» с 34 очками по-прежнему девятый на Востоке, в шаге от кубковой восьмерки.
Добавим, что следующая шайба Овечкина станет для него 801-й в НХЛ и он догонит Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Впереди останется лишь Ужйн Гретцки (894).
источник: «Советский спорт»