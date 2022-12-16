Гол и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Флоридой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Джейк Гюнцел. Еще по одной шайбе забросили Крис Летанг и Евгений Малкин. Россиянин также отметился голевой передачей.

Дважды «пингвины» реализовывали численное преимущество и одну шайбу провели в меньшинстве.

Хозяева ответили точными бросками Райана Ломберга и Сэма Райнхарта.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел весь матч, пропустив трижды, поскольку последняя шайба влетела уже в пустые ворота.

«Питтсбург» набрал 40 очков и занимает четвертое место на Востоке. «Флорида» с 32 очками расположилась на десятой позиции.