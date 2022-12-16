Голевые пасы Наместникова и Кучерова помогли «Тампе-Бэй» победить «Коламбус»

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Коламбус» со счетом 4:1.

В составе «Лайтнинг» забивали Пьер-Эдуар Белльмар (4-я минута), Брэйден Пойнт (50) и дважды Брэндон Хейгел, во втором случае поразивший пустые ворота (54 и 57). Ко всем голам причастны в том числе российские хоккеисты: Владислав Наместников сделал одну голевую передачу, а Никита Кучеров - три.

У «Блю Джэкется» шайбу забросил российский форвард Кирилл Марченко, его соотечественник вратарь Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков.

«Молнии» идут третьими в Атлантическом дивизионе, имея 39 очков в своем активе, «мундиры» с 22 очками замыкают турнирную таблицу всей Восточной конференции.

17 декабря «Коламбус» сыграет в гостях с «Бостоном», «Тампа» на следующий день проведет выездной матч против «Монреаля».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Колмабус Блю Джэкетс» - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы:

1:0 – Бельмар (Хедман, Наместников), 3:57

1:1 – Марченко (Гадбрэнсон, Силлинджер), 23:10

2:1 – Пойнт (Кучеров, Хейгл), 49:02

3:1 – Хейгл (Хедман, Кучеров), 53:36

4:1 – Хейгл (Коул, Кучеров), 57:19

Вратари: Эллиотт 24/25 – Тарасов 25/28.