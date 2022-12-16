Шайба Свечникова помогла «Каролине» одолеть «Сиэтл»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Сиэтл Кракен».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Андрей Свечников, Дерек Степан и Стефан Нейсен, реализовавший буллит.
Гости, проигрывавшие 0:3, практически сумели выровнять положение усилиями Райана Донато и Даниэля Спронга.
«Каролина» набрала 40 очков и занимает пятое место на Востоке.
«Сиэтл» с 35 очками шестой в турнирной таблице Западной конференции.
источник: «Советский спорт»