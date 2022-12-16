Шайба Свечникова помогла «Каролине» одолеть «Сиэтл»

Как снять проклятие Тилькары? Похоже, главная преграда на пути Месси к титулу чемпиона мира — не Франция и не Мбаппе

Часть болельщиков сборной Аргентины со страхом ждет финала ЧМ-2022 против Франции. И дело не в суперзвездах соперников во главе с Килианом Мбаппе, а в суеверии.