«Предварительный прогноз положительный». Тренер «Питтсбурга» - о травме Малкина

Главный тренер «Питтсбурна» Майк Салливан рассказал о состоянии российского нападающего своей команды Евгения Малкина после матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:2).

Малкин забил в данной игре гол после того, как его одноклубник Сидни Кросби попал в россиянина шайбой.

«Забавный способ забить, но гол есть гол. Если говорить о предварительном прогнозе Евгения, то он положительный. Это хорошо», - приводит слова Салливана «РБ-Спорт».

Добавим, что Малкин в данной игре также отметился голевой передачей.

«Питтсбург» набрал 40 очков и занимает четвертое место на Востоке.