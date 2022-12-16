«Вегас» обыграл «Чикаго», Мироманов стал автором голевой передачи

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Рейли Смит. Еще по одной шайбе забросили Чендлер Стивенсон и Фил Кессел.

Один раз гости реализовали большинство, одну шайбу забросили в меньшинстве, а еще в одной голевой передачей отметился россиянин Даниил Мироманов.

Хозяева ответили точным броском Тейлора Рэддиша.

«Вегас» с 45 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

«Ястребы» с 18 очками расположились на самом дне.