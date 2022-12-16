Гол Тарасенко спас «Сент-Луис» от поражения от «Эдмонтона»

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 4:3 Б.

В составе «Ойлерз» забивали Зак Хаймен (2-я минута), Коннор Макдэвид в большинстве (25) и Кайлер Ямамото (51).

У «Блюз» шайбы забрасывали Джордан Кайру (7), Роберт Томас (52) и Владимир Тарасенко в меньшинстве (60). Его соотечественники россияне Павел Бучневич и Иван Барбашев отдали по одной голевой передаче.

В овертайме команды так и не выявили победителя, а в серии буллитов единственный точный бросок совершил нападающий «Сент-Луиса» Кайру.

«Блюзмены» пока вне зоны плей-офф, они с 29 очками пятые в Центральном дивизионе и 11-е на Западе, именно в данной конференции «нефтяники» занимают высокое шестое место, имея 35 очков.

17 декабря «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Калгари», «Эдмонтон» на следующий день примет «Анахайм».