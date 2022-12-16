Гашек объявил, что написал письмо в НХЛ, WTA и ATP

Экс-вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек объявил о своих новых действиях, направленных против России.

«Сегодня я завершил свое письмо НХЛ, WTA и ATP. Вскоре я переведу его на английский язык. В отличие от мартовского обращения к НХЛ, в этот раз письмо будет опубликовано», - написал Гашек в социальных сетях.

Напомним, что ранее Гашек требовал, чтобы НХЛ не допустила игры российских хоккеистов в матчах «Нэшвила» и «Сан-Хосе», которые состоялись в Праге.

НХЛ не послушала экс-вратаря, потому что в этих встречах за «хищников» играл Яков Тренин, а за «акул» - Евгений Свечников.

WTA и ATP также допускает российских теннисистов до своих соревнований.