Ассистентский дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Тэйдж Томпсон, Алекс Тах, реализовавший большинство, Расмус Далин и Дилан Козенс.
Хозяева ответили шайбами Микко Рантанена и Эвана Родригеса. Обоим хоккеистам ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.
«Баффало» набрал 30 очков и занимает 12-е место на Востоке. «Колорадо» с 32 очками остался восьмым на Западе.
источник: «Советский спорт»