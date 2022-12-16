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«Умопомрачительно»: тренер «Далласа» Дебур прокомментировал рекорд Овечкина

Россиянин перешагнул отметку в 800 шайб в НХЛ.
16 декабря 2022 10:53
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался о достижении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забросившего свою 800-ю шайбу в НХЛ.

«Это умопомрачительно. Это мой 15-й сезон в НХЛ, я видел их очень много. Многие из этих шайб были заброшены в ворота команд, которые я тренировал. Так что я слишком часто видел их вблизи», - написал Дебур в своей соцсети.

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхокс» россиянин оформил хет-трик и почти догнал Горди Хоу в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю (801). Впереди остался лишь Уэйн Гретцки (894).

В последнем матче против «Далласа» Овечкин сделал голевую передачу, однако его команда проиграла (1:2).

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