Нападающий московского «Динамо» Сушко перешел в «Сибирь»

Нападающий Максим Сушко перешел из московского «Динамо» в «Сибирь», сообщается на сайте новосибирского клуба.

В результате обмена «Динамо» получило денежную компенсацию.

23-летний Сушко в 2017 году был выбран клубом «Филадельфия Флайерз» в четвертом раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 107-м номером. Прошлый сезон провел в фарм-клубе «Филадельфии». Минувшим летом перешел в московское «Динамо».

В этом сезоне Сушко провел 27 матчей и набрал восемь очков (4+4), показатель полезности равен 6.

На международном уровне выступал за сборную Беларуси как на юниорском, так и на взрослом уровне.