Федерация хоккея России и КХЛ представила проект «Играй в России»

Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига представила новый хоккейный портал – «Играй в России», сообщается на сайте КХЛ.

Целевая аудитория проекта – это молодые хоккеисты, выпускники хоккейных школ, игроки, заключившие или собирающиеся заключить свой первый профессиональный контракт, их родители, тренеры, а также люди, интересующиеся хоккеем.

На сайте будет постоянно представлена и обновляться информация о хоккейных школах России, методики тренировочных процессов, советы по повышению мастерства. Портал призван помочь хоккеистам построить карьеру в России.

«День ото дня мы создаем ребятам необходимые условия для развития хоккейного мастерства. Однако нужно не только делать, но и рассказывать об этом: что нужно, чтобы построить хоккейную карьеру в России, как развиваться, чтобы стать профессионалом на родине», - сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.