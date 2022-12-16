Гашек рассказал, почему выступает за изоляцию российских спортсменов

Экс-вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек рассказал, почему просит все спортивные организации отстранить россиян.

«Ничего личного против русских спортсменов, но они рекламируют свою страну, это факт», - сказал Гашек украинским СМИ.

Напомним, что ранее Гашек требовал, чтобы НХЛ не допустила игры российских хоккеистов в матчах «Нэшвила» и «Сан-Хосе», которые состоялись в Праге.

16 декабря Гашек объявил, что написал письмо в адрес НХЛ, WTA и АТР, которые не стали отстранять российских спортсменов.