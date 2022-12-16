Сборная Россия стала бронзовым призером турнира «3х3» в рамках Кубка Первого канала

В Москве в рамках Кубка Первого канала прошел хоккейный турнир «3х3».

В нем принимали участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Сборная России в полуфинале уступила команде Казахстана. Основное время закончилось со счетом 2:2, но хоккеисты из Казахстана были сильнее в серии буллитов - 3:2.

Таким образом, сборная России отправилась в матч за третье место, в котором одолела Китай - 9:2 и завоевала «бронзу».

В игре за «золото» Белоруссия победила Казахстан - 7:1.