Две шайбы Воронкова принесли сборной России победу в матче с командой Казахстана

Братьев-белорусов — с победой! Мичкова и Смирнова — с хет-триками! Итоги «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3»

В Москве в рамках традиционного Кубка Первого канала прошел первый в истории международный турнир по набирающей популярности разновидности хоккея. Сборная России заняла третье место, обидно уступив в полуфинале Казахстану и разгромив в матче за бронзу китайцев.