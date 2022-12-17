Две шайбы Воронкова принесли сборной России победу в матче с командой Казахстана

Сборная России в рамках Кубка Первого канала нанесла поражение команде Казахстана.
Отметим, что подопечные Алексея Жамнова выиграли со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1).
Дублем в составе российской команды отметился Дмитрий Воронков (33-я и 52-я минуты). По шайбе забросили Константин Окулов (12-я), Максим Джиошвили (15-я), Александр Кадейкин (28-я) и Кирилл Семенов (37-я).
Добавим, что сборная России занимает первое место на турнире, В заключительном матче команда Жамнова сыграет с Белоруссией. Игра пройдет 18 декабря.
источник: «Советский спорт»