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Две шайбы Воронкова принесли сборной России победу в матче с командой Казахстана

Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене».
17 декабря 2022 17:17
автор: Александр Поволоцкий

Сборная России в рамках Кубка Первого канала нанесла поражение команде Казахстана.

Отметим, что подопечные Алексея Жамнова выиграли со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1).

Дублем в составе российской команды отметился Дмитрий Воронков (33-я и 52-я минуты). По шайбе забросили Константин Окулов (12-я), Максим Джиошвили (15-я), Александр Кадейкин (28-я) и Кирилл Семенов (37-я).

Добавим, что сборная России занимает первое место на турнире, В заключительном матче команда Жамнова сыграет с Белоруссией. Игра пройдет 18 декабря.

источник: «Советский спорт»
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