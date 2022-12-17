Российский игрок клуба «Лондон Найтс» умер в возрасте 18 лет

Стало известно о смерти российского форварда «Лондон Найтс».
Игрок клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков скончался в возрасте 18 лет. Об этом информирует пресс-служба команды.
Причина смерти нападающего не уточняется. Ближайший матч «Лондон Найтс» уже отменен.
Отметим, что Казбеков является воспитанником подольского хоккея.
В текущем сезоне Абакар провел 21 матч, в котором забросил одну шайбу и отдал одну гоевую передачу при показателе полезности «-7».
источник: «Советский спорт»