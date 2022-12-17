Тротц не сомневается, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Экс-наставник «Вашингтона» Барри Тротц считает, что российский форвард Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отметим, что на данный момент у 37-летнего хоккеиста шайб . Гретцки лидирует с 894 голами.

«Александр пропустил пару сезонов из-за локаутов, а еще один сезон был укороченным. Это почти 200 игр, и если бы не эти обстоятельства, Овечкин бы уже побил рекорд. Я давным-давно сказал, что он побьет рекорд Гретцки. А теперь, когда он у него уже перед глазами, он точно сделает это, у меня нет никаких сомнений», — цитируют Тротца зарубежные СМИ.

Добавим, что Овечкин отстает на один гол от Горди Хоу (801 шайба).