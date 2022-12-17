World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тротц не сомневается, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Россиянин занимает третье место среди голеадоров всех времен.
17 декабря 2022 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Вашингтона» Барри Тротц считает, что российский форвард Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отметим, что на данный момент у 37-летнего хоккеиста шайб . Гретцки лидирует с 894 голами.

«Александр пропустил пару сезонов из-за локаутов, а еще один сезон был укороченным. Это почти 200 игр, и если бы не эти обстоятельства, Овечкин бы уже побил рекорд. Я давным-давно сказал, что он побьет рекорд Гретцки. А теперь, когда он у него уже перед глазами, он точно сделает это, у меня нет никаких сомнений», — цитируют Тротца зарубежные СМИ.

Добавим, что Овечкин отстает на один гол от Горди Хоу (801 шайба).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тротц не сомневается, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Россиянин занимает третье место среди голеадоров всех времен.
17.12.2022 21:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Российский игрок клуба «Лондон Найтс» умер в возрасте 18 лет
Команда выступает в хоккейной лиге Онтарио.
17.12.2022 20:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Две шайбы Воронкова принесли сборной России победу в матче с командой Казахстана
Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене».
17.12.2022 17:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
НХЛ может увеличить количество матчей регулярного чемпионата
На данный момент в лиге проводится 82 игры.
17.12.2022 09:36
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Аризону», Сорокин отразил 24 броска
Встреча прошла на льду «Маллет Арены» в Темпе.
17.12.2022 08:58
Хоккей
Овечкин – лучший хоккеист недели в НХЛ по версии профсоюза игроков лиги
В 4 матчах россиянин набрал 8 (5+3) очков.
17.12.2022 08:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Шайбы Бучневича и Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Каогари»
Встреча прошла на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум».
17.12.2022 08:40
Хоккей
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
Российский форвард забросил шайбу и отдал 2 ассиста.
17.12.2022 08:32
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Сборная Россия стала бронзовым призером турнира «3х3» в рамках Кубка Первого канала
«Золото» у Белоруссии, «серебро» у Казахстана.
16.12.2022 23:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гашек рассказал, почему выступает за изоляцию российских спортсменов
Чешского вратаря не устраивает нейтральный статус.
16.12.2022 19:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Зенитовец Ловрен, экс-армеец Влашич и экс-спартаковец Пашалич — бронзовые призеры ЧМ-2022! Как Хорватия победила Марокко
Сборная Хорватии победила марокканцев (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.
Удар Оршича принес Хорватии бронзу! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Убедительный реванш за Мичкова и компанию! Как Россия разгромила Казахстан на Кубке Первого канала (видео)
Команда Алексея Жамнова выиграла свой стартовый матч на традиционном декабрьском турнире у казахстанцев (6:2) и в воскресенье 18 декабря поспорит за главный приз с белорусами.
«Отмечу звено Джиошвили, Сафонова и Воронкова, но дальше будет ротация». Жамнов — после победы над Казахстаном
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги дебютного для его команды матча в рамках Кубка Первого канала против Казахстана (6:2).
Срок отмотали, а свободой не пахнет. Итоги двух лет санкций ВАДА против России
17 декабря истек срок наказания, наложенного на наш спорт Всемирным антидопинговым агентством в конце 2020-го.
Аргентина – Франция: расклад и расписание трансляции финала ЧМ-2022 18.12.2022
18 декабря определится чемпионата мира. «Плеймейкер» представляет последний шанс Лионеля Месси поднять над головой заветный кубок.
Братьев-белорусов — с победой! Мичкова и Смирнова — с хет-триками! Итоги «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3»
В Москве в рамках традиционного Кубка Первого канала прошел первый в истории международный турнир по набирающей популярности разновидности хоккея. Сборная России заняла третье место, обидно уступив в полуфинале Казахстану и разгромив в матче за бронзу китайцев.
«Такой формат хоккея — это классно!» Участники «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3» — о турнире
Игроки сборной России прокомментировали выступление на турнире «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3»: в полуфинале наша команда уступила по буллитам Казахстану (2:3), а в матче за третье место разгромила Китай (9:2).
Король штрафных, прощай! В Италии скончался великий Синиша Михайлович
Знаменитый югославский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни в Риме в возрасте 53 лет.
«Мбаппе уже был чемпионом мира, пора передать эстафету Месси». Прогноз Колыванова на финал ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика