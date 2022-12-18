Названа причина смерти российского хоккеиста Казбекова

В Канаде выяснили причину смерти российского форварда «Лондон Найтс» Абакара Казбекова.
По данным одного из телеканалов, Казбеков выпал из окна, ведется расследование.
Юниорская лига Онтарио объявила о переносе двух матчей «Кингстон» — «Питерборо» и «Сагино» — «Эри». Также ранее был отменен ближайший матч «Лондон Найтс».
Отметим, что Казбеков является воспитанником подольского хоккея.
В текущем сезоне Абакар провел 21 матч, в котором забросил одну шайбу и отдал одну гоевую передачу при показателе полезности «-7».
источник: «Советский спорт»