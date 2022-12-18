Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «столичных» хет-трик оформил Эрик Густафссон (забив на 12-й, 23-й и 44-й минутах), также по шайбе забросили Тревор Ван Римсдайк (15) и Гарнет Хетеуэй (41). Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи, его соотечественник Александр Овечкин обошелся без результативных действий, но запомнился своими силовыми приемами, которых было шесть.

У «кленовых листьев» забивали Уильям Нюландер (14) и Остон Мэттьюс (27). Российский вратарь команды Илья Самсонов отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Кэпиталз» набрали 36 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Мэйпл Лифс» с 44 очками занимает третью позицию.

«Вашингтон» 20 декабря примет «Детройт», «Торонто» на следующий день сыграет дома против «Тампы-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Густафссон (Карлсон, Милано), 11:12

1:1 – В. Нюландер (Керфут, Мэттьюс), 13:12

2:1 – ван Римсдайк (Милано, Манта), 14:48

3:1 – Густафссон (Милано, Кузнецов), 22:51

3:2 – Мэттьюс (Броди, Тимминс), 26:25

4:2 – Хетеуэй (Дженсен), 40:10

5:2 – Густафссон (Протас, Кузнецов), 43:47

Вратари: Линдгрен 34/36 – Самсонов 23/28.