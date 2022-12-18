World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ

Овечкин отличился шестью силовыми приемами.
18 декабря 2022 08:29
автор: Максим Скороходов

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «столичных» хет-трик оформил Эрик Густафссон (забив на 12-й, 23-й и 44-й минутах), также по шайбе забросили Тревор Ван Римсдайк (15) и Гарнет Хетеуэй (41). Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи, его соотечественник Александр Овечкин обошелся без результативных действий, но запомнился своими силовыми приемами, которых было шесть.

У «кленовых листьев» забивали Уильям Нюландер (14) и Остон Мэттьюс (27). Российский вратарь команды Илья Самсонов отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Кэпиталз» набрали 36 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Мэйпл Лифс» с 44 очками занимает третью позицию.

«Вашингтон» 20 декабря примет «Детройт», «Торонто» на следующий день сыграет дома против «Тампы-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы:
1:0 – Густафссон (Карлсон, Милано), 11:12
1:1 – В. Нюландер (Керфут, Мэттьюс), 13:12
2:1 – ван Римсдайк (Милано, Манта), 14:48
3:1 – Густафссон (Милано, Кузнецов), 22:51
3:2 – Мэттьюс (Броди, Тимминс), 26:25
4:2 – Хетеуэй (Дженсен), 40:10
5:2 – Густафссон (Протас, Кузнецов), 43:47

Вратари: Линдгрен 34/36 – Самсонов 23/28.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ
Овечкин отличился шестью силовыми приемами.
18.12.2022 08:29
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Названа причина смерти российского хоккеиста Казбекова
18-летний спортсмен выступал в «Лондон Найтc».
18.12.2022 08:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
На главной спортивной площадке столицы встречайте фестиваль по хоккею 3х3!
На главной спортивной площадке столицы встречайте фестиваль по хоккею 3х3!
18.12.2022 08:02
Хоккей
автор: Анастасия Ключникова
Тротц не сомневается, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Россиянин занимает третье место среди голеадоров всех времен.
17.12.2022 21:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Российский игрок клуба «Лондон Найтс» умер в возрасте 18 лет
Команда выступает в хоккейной лиге Онтарио.
17.12.2022 20:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Две шайбы Воронкова принесли сборной России победу в матче с командой Казахстана
Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене».
17.12.2022 17:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
НХЛ может увеличить количество матчей регулярного чемпионата
На данный момент в лиге проводится 82 игры.
17.12.2022 09:36
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Аризону», Сорокин отразил 24 броска
Встреча прошла на льду «Маллет Арены» в Темпе.
17.12.2022 08:58
Хоккей
Овечкин – лучший хоккеист недели в НХЛ по версии профсоюза игроков лиги
В 4 матчах россиянин набрал 8 (5+3) очков.
17.12.2022 08:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Шайбы Бучневича и Барбашева помогли «Сент-Луису» победить «Каогари»
Встреча прошла на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум».
17.12.2022 08:40
Хоккей
Артур А. выиграл более 157 миллионов рублей! «Джекпот. Большой куш» от «Лиги Ставок» обрел главного победителя
17 декабря 2022 года состоялся итоговый розыгрыш в рамках уникальной, продолжавшейся более года акции «Джекпот. Большой куш», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». В общей сложности было разыграно более полумиллиарда, а главный приз составил 157 449 997 рублей.
Зенитовец Ловрен, экс-армеец Влашич и экс-спартаковец Пашалич — бронзовые призеры ЧМ-2022! Как Хорватия победила Марокко
Сборная Хорватии победила марокканцев (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.
Удар Оршича принес Хорватии бронзу! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Убедительный реванш за Мичкова и компанию! Как Россия разгромила Казахстан на Кубке Первого канала (видео)
Команда Алексея Жамнова выиграла свой стартовый матч на традиционном декабрьском турнире у казахстанцев (6:2) и в воскресенье 18 декабря поспорит за главный приз с белорусами.
«Отмечу звено Джиошвили, Сафонова и Воронкова, но дальше будет ротация». Жамнов — после победы над Казахстаном
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги дебютного для его команды матча в рамках Кубка Первого канала против Казахстана (6:2).
Срок отмотали, а свободой не пахнет. Итоги двух лет санкций ВАДА против России
17 декабря истек срок наказания, наложенного на наш спорт Всемирным антидопинговым агентством в конце 2020-го.
Аргентина – Франция: расклад и расписание трансляции финала ЧМ-2022 18.12.2022
18 декабря определится чемпионата мира. «Плеймейкер» представляет последний шанс Лионеля Месси поднять над головой заветный кубок.
Братьев-белорусов — с победой! Мичкова и Смирнова — с хет-триками! Итоги «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3»
В Москве в рамках традиционного Кубка Первого канала прошел первый в истории международный турнир по набирающей популярности разновидности хоккея. Сборная России заняла третье место, обидно уступив в полуфинале Казахстану и разгромив в матче за бронзу китайцев.
«Такой формат хоккея — это классно!» Участники «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3» — о турнире
Игроки сборной России прокомментировали выступление на турнире «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3»: в полуфинале наша команда уступила по буллитам Казахстану (2:3), а в матче за третье место разгромила Китай (9:2).
Король штрафных, прощай! В Италии скончался великий Синиша Михайлович
Знаменитый югославский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни в Риме в возрасте 53 лет.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика