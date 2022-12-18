Капитан «Вашингтона» Овечкин «выкинул» со льда соперника из «Торонто» (видео)

Александр Овечкин не отличился результативными действиями в матче «Вашингтона» против «Торонто» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Однако Овечкин все равно помогал своей команде и совершил шесть силовых приемов, один из которых поразил зрителей.

Добавим, что двумя голевыми передачами отличился другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

«Кэпиталз» набрали 36 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Мэйпл Лифс» с 44 очками занимает третью позицию.

«Вашингтон» 20 декабря примет «Детройт», «Торонто» на следующий день сыграет дома против «Тампы-Бэй».