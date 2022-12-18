«Каролина» обыграла в овертайме «Даллас», Свечников набрал два очка

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Даллас» со счетом 5:4 ОТ.
В составе «Харрикейнз» забивали Стефан Нейсен в большинстве (7-я минута), Андрей Свечников (18), Теуво Терявяйнен, реализовавший численное преимущество (34), Сет Джарвис (43) и Мартин Нечас, забросивший победную шайбу в овертайме с передачи Свечникова (63).
У «Старз» большинство реализовали Джо Павелски (19) и Джейми Бенн (26), также голами отличились Тайлер Сегин (50) и Яни Хаканпяя (51).
«Ураганы» набрали 42 очка и поднялись на второе место в Столичном дивизионе. «Звезды», имея такое же количество очков являются лидерами Центрального дивизиона.
«Каролина» 19 декабря примет «Питтсбург», «Даллас» на следующий день сыграет в гостях с «Коламбусом».
источник: «Советский спорт»