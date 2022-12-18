Гол и передача Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Монреаль»

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Монреаль» со счетом 5:1.

В составе американского клуба дубль оформил Брэндог Хейгел, забив в равных составах (3-я минута) и в большинстве (38), также голами отличились Ник Пол (12), Энтони Сирелли, реализовавший численное преимущество с передачи Никиты Кучерова (30), и сам Кучеров (59).

Автором единственной шайбы канадской команды стал Ник Сузуки (41).

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Лайтнинг» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, которую с 30 очками замыкают «Канадиенс».

«Монреаль» 20 декабря сыграет в гостях с «Аризоной», «Тампа» на следующий день проведет выездной матч против «Торонто».