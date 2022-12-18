«Рейнджерс» победили «Филадельфию», Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Филадельфию» со счетом 6:3.

В составе «Флайерз» забивали Джеймс Ван Римсдайк (8-я минута), Скотт Лоутон в меньшинстве (38) и Морган Фрост (48).

У команды из Нью-Йорка по шайбе забросили Артемий Панарин (17), Кей-Андре Миллер (30), Барклай Гудроу с передачи Панарина (33), Джимми Веси (47), Джэйкоб Труба в меньшинстве (58) и Райан Линдгрен, поразивший пустые ворота (60).

«Синерубашечники» набрали 39 очков и идут в зоне плей-офф на седьмом месте в Восточной конференции, где «оранжевые» с 27 очками занимают предпоследнюю 15-ю позицию.

«Рейнджерс» 19 декабря сыграет в гостях против «Чикаго», «Филадельфия» спустя два дня примет «Коламбус».