«Флорида» благодаря 30 сейвам Бобровского и голевой передачи Денисенко победила «Нью-Джерси»

«Флорида» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

В составе «пантер» забивали дважды Сэм Райнхарт, сначала в большинстве (9-я минута), потом в равных составах (40), Густав Форслинг (28) и Картер Верхеге, поразивший пустые ворота с передачи россиянина Григория Денисенко (59).

У «дьяволов» шайбы забросили Джон Марино (32) и Эрик Хаула (57).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

«Пантерз» набрали 34 очка и идут четвертыми в турнирной таблице Антлантического дивизиона. «Девилз» с 44 очками лидируют в Столичном дивизионе.

«Флорида» 20 декабря сыграет в гостях с «Бостоном», «Нью-Джерси» на следующий день проведет выездной матч против «Каролины».