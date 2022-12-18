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Владислав Третьяк: Мы войдем в мировую хоккейную семью

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выделил, что в будущем другие хоккейные страны будут участвовать в международном турнире в формате «3х3» в рамках Кубка Первого канала
18 декабря 2022 13:25

«Вчера был турнир «3х3», пришло 10 тыс. болельщиков, получили колоссальное удовольствие. Конечно, мы хотели выиграть первое место, но не всегда получается, тем хоккей и интересен. Наверное, все делали ставки на Россию, а победили белорусы. Поздравляем их с хорошей игрой, хоккей есть хоккей. От поражений никто не застрахован, кстати, и у «Красной машины» были срывы на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Думаю, что интерес проводить и дальше такие турниры «3х3» есть. Думаю, мы войдем в мировую хоккейную семью, хотели бы видеть и другие страны, которые бы участвовали в этих соревнованиях», - передаёт слова Третьяка «Чемпионат».

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Владислав Третьяк: Мы войдем в мировую хоккейную семью
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выделил, что в будущем другие хоккейные страны будут участвовать в международном турнире в формате «3х3» в рамках Кубка Первого канала
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