Владислав Третьяк: Мы войдем в мировую хоккейную семью

«Вчера был турнир «3х3», пришло 10 тыс. болельщиков, получили колоссальное удовольствие. Конечно, мы хотели выиграть первое место, но не всегда получается, тем хоккей и интересен. Наверное, все делали ставки на Россию, а победили белорусы. Поздравляем их с хорошей игрой, хоккей есть хоккей. От поражений никто не застрахован, кстати, и у «Красной машины» были срывы на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Думаю, что интерес проводить и дальше такие турниры «3х3» есть. Думаю, мы войдем в мировую хоккейную семью, хотели бы видеть и другие страны, которые бы участвовали в этих соревнованиях», - передаёт слова Третьяка «Чемпионат».