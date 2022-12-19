Три результативных действия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Чикаго» со счетом 7:1.

В составе команды из Нью-Йорка забивали Филип Хытил (14-я минута), Артемий Панарин (17), Каапо Какко (20), Джэйкоб Труба (31), Винсент Трочек в большинстве (40), Виталий Кравцов (49) и Джонни Бродзински (54). Добавим, что Панарин также отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча, а российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Автором единственной шайбы «Блэкхокс» стал Филипп Курашев (22).

«Синерубашечники» набрали 41 очко и поднялись на третье место Столичного дивизиона. «Индейцы» с 18 очками замыкают Центральный дивизион.

«Рейнджерс» 21 декабря сыграют в гостях с «Питтсбургом», «Чикаго» на следующий день примет «Нэшвилл».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхокс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 1:7 (0:3, 1:3, 0:2)

Голы:

0:1 – Хитил (Фокс, Лафреньер), 13:04

0:2 – Панарин (Трочек, Фокс), 16:55

0:3 – Какко (Лафреньер, Хитил), 19:03

1:3 – Курашев, 21:33

1:4 – Труба (Панарин, Зибанежад), 30:28

1:5 – Трочек (Зибанежад, Фокс), 39:44 (Бол.)

1:6 – Кравцов (Линдгрен, Панарин), 48:56

1:7 – Бродзински (Какко, Шнайдер), 53:37

Вратари: Содерблом 19/26 – Шестеркин 29/30.