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«Миннесота» победила «Оттаву», Капризов набрал 200 очков в НХЛ

Только трем хоккеистам удавалось быстрее достичь данной отметки результативности.
19 декабря 2022 08:44
автор: Максим Скороходов

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «Уайлд» забивали Кирилл Капризов (9-я минута), Матс Цукарелло (22), Джаред Спаржон (30) и Фредерик Годро, поразивший пустые ворота соперника (60). Добавим, что Капрзиов также отдал две голевые передачи. Таким образом, Кирилл превзошел отметку в 200 очков в НХЛ, набрав 201-й балл результативности. Для достижения двухсоточкового показателя российскому хоккеисту понадобились 167 матчей. Быстрее до данной отметки добирались только Сидни Кросби (142 матча), Александр Овечкин (165) и Евгений Малкин (166).

У «Сенаторз» забивали Марк Кастелич (45) и Клод Жиру (59).

«Дикие» набрали 38 очков и идут третьими в турнирной таблице Центрального дивизиона, «сенаторы» с 30 очками лишь седьмые в Атлантическом дивизионе.

«Оттава» 21 декабря сыграет в гостях с «Виннипегом», «Миннесота» на следующий день проведет выездной матч против «Анахайма».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» - «Оттава Сенаторз» - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы:
1:0 – Капризов (Стил, Цукарелло), 8:19
2:0 – Цукарелло (Капризов, Стил), 21:34
3:0 – Спаржон (Фолиньо, Капризов), 29:27
3:1 – Кастелич (Келли, Хэмоник), 44:58
3:2 – Жиру (Батерсон, Ткачак), 58:20
4:2 – Годро, 59:34 (П.В.)

источник: «Советский спорт»
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