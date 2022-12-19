23 сейва Кочеткова помогли «Каролине» одержать победу над «Питтсбургом»

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Питтсбург» со счетом 3:2.

В составе «ураганов» забивали Дерек Степан (24-я минута), Шей Брэди (49) и Джордан Стаал (54).

У «пингвинов» голами отличились Рикард Ракелль, реализовавший с передачи Евгения Малкина численное преимущество (33), и Брок Макгинн (46).

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

«Харрикейнз» набрали 44 очко и идут на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Пингвинз» с 40 очками занимают четвертое место, они также попадают в зону плей-офф благодаря седьмой позиции на Востоке.

«Каролина» 21 декабря примет «Нью-Джерси», «Питтсбург» в этот же день сыграет дома против «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» - «Питтсбург Пингвинз» - 3:2 (0:0 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Степан (Ноусен), 23:25

1:1 – Ракелль (Летанг, Малкин), 32:20 (Бол.)

1:2 – Макгинн (Капанен), 45:03

2:2 – Шей (Дж.Стаал, Степан), 48:17

3:2 – Стаал (Шей, Фаст), 53:33

Вратари: Кочетков 23/25 – Смит 26/29.