Капризов признан НХЛ первой звездой дня, Панарин - второй

НХЛ признала российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова первой звездой игрового дня.

Напомним, что Капризов забил один гол и отдал две результативные передачи в победном матче против «Оттавы» (4:2). Кирилл добрался до отметки 200 очков в заокеанской карьере и уже превзошел ее на один балл.

Второй звездой дня с теми же показателями за матч, что и у Капризова, стал другой россиянин Артемий Панарин из «Рейнджерс», «синерубашечники» разгромили «Чикаго» (7:1).

Третьей звездой дня назван швед Элиас Линдхольм из «Калгари», сделавший дубль и отдавший одну голевую передачу в матче с «Сан-Хосе» (5:2).