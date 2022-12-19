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Вратаря юношеской команды «Метеор Сигнал» госпитализировали после попадания коньком в шею

Хоккеиста спасли благодаря квалифицированной работе медицинского персонала.
19 декабря 2022 12:24
автор: Максим Скороходов

Глава регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский сообщил об экстренном событии, произошедшем в матче детско-юношеских хоккейных команд «Олимпиец» и «Метеор-Сигнал».

В одном из эпизодов вратарю второй команды попали коньком в шею.

Благодаря квалифицированной работе медицинского персонала мальчику оказали первую помощь и доставили в больницу, где уже были готовы к проведении операции.

- Сейчас, после операции, мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации, - уточняет Добровольский.

Видео страшного эпизода можно увидеть в телеграм-канале главы регионального департамента здравоохранения.

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Вратаря юношеской команды «Метеор Сигнал» госпитализировали после попадания коньком в шею
Хоккеиста спасли благодаря квалифицированной работе медицинского персонала.
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