Вратаря юношеской команды «Метеор Сигнал» могут выписать через пару недель

Стали известны подробности состояния вратаря детско-юношеской команды «Метеор-Сигнал», который был госпитализирован после того, как ему попали коньком в шею в одном из матчей.

По данным телеграм-канала «Постовой», врачи предполагают, что могут выписать пациента через пару недель.

Добавим, что ранее сообщалось, что голкипер находится в сознании в реанимации, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Видео страшного эпизода можно увидеть в телеграм-канале главы регионального департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексея Добровольского.