«Адмирал» одержал гостевую победу над «Автомобилистом» 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Адмиралом» завершился со счетом 3:2 в пользу моряков.
Отметим, что за гостевую команду шайбами отметились Николай Чебыкин (2-я минута), Колби Уильямс (29) и Евгений Лисовец (35). Хозяева ответили голами Стефана Да Косты (51) и Брукса Мэйсека (52).
Таким образом, «Адмирал» набирает 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» остается лидером, имея в своем активе 59 очков.
21 декабря «Автомобилист» сыграет дома с «Сибирью», в тот же день «Адмирал» отправится в гости к «Металлургу» Магнитогорск.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы:
0:1 – Чебыкин (Горшков), 01:03
0:2 – Уильямс (Файзуллин,Паутов),28:11
0:3 – Лисовец (Шевченко), 34:11
1:3 – Да Коста (Неучев, Эберт), 50:03
2:3 – Мэйсек (Да Коста, Волк), 51:48 (бол.)
Вратари: Бобков - Лазушин