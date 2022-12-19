«Металлург» одолел «Амур» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Амуром» в регулярном матче КХЛ со счетом 3:1.
Отметим, что в составе магнитогорской команды шайбы забросили Филипп Майе (51-я минута), Джош Карри (57) и Брендэн Лайпсик (60). Гости ответили единственным голом Артура Гиздатуллина (18).
Таким образом, «Металлург» набрал 54 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет восьмым, имея в своем активе 38 очков.
21 декабря «Металлург» сыграет с «Адмиралом». «Амур» в этот же день на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы:
0:1 – Гиздатуллин (Гребенкин), 17:24
1:1 – Майе (Голдобин, Керран), 50:25
2:1 – Карри (Майе, Керран), 56:12
3:1 – Лайпсик (Коробкин), 59:13
Вратари: Паскуаль - Калниньш