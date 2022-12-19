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«Металлург» одолел «Амур» в домашнем матче КХЛ

Встреча между хоккейными командами проходила в Магнитогорске.
19 декабря 2022 19:12
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Амуром» в регулярном матче КХЛ со счетом 3:1.

Отметим, что в составе магнитогорской команды шайбы забросили Филипп Майе (51-я минута), Джош Карри (57) и Брендэн Лайпсик (60). Гости ответили единственным голом Артура Гиздатуллина (18).

Таким образом, «Металлург» набрал 54 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет восьмым, имея в своем активе 38 очков.

21 декабря «Металлург» сыграет с «Адмиралом». «Амур» в этот же день на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Амур» (Хабаровск) – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы:

0:1 – Гиздатуллин (Гребенкин), 17:24

1:1 – Майе (Голдобин, Керран), 50:25

2:1 – Карри (Майе, Керран), 56:12

3:1 – Лайпсик (Коробкин), 59:13

Вратари: Паскуаль - Калниньш

источник: «Советский спорт»
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