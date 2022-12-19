«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Сибирь» завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.
Автором победного гола стал Антон Бурдасов, забросивший шайбу на 24-й минуте.
Таким образом, клуб из Челябинска одержал вторую победу за последние три встречи, а «Сибирь» потерпела третье поражение кряду.
24 декабря команда Анвара Гатиятулина сыграет с московским «Динамо», а подопечные Андрея Мартемьянова 21-го числа встретятся с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» – «Сибирь» – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы:
1:0 – 15 Ткачев (Шепелев)
2:0 – 15 Котляревский (Блажиевский, Стась)
2:1 – 22 Шаров ()
3:1 – 24 Бурдасов (Хэмилтон, Бывальцев)
3:2 – 60 Бутузов (Бек, Пьянов)
источник: «Советский спорт»