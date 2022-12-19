«Авангард» победил «Салават Юлаев» и прервал серию из двух поражений кряду

Хоккеисты «Авангарда» нанесли домашнее поражение игрокам «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. По голу забили Алекс Хмелевский и Владимир Ткачев.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов сильнее оказались игроки из Омска. Автором решающего броска стал все тот же Ткачев.

Таким образом, «ястребы» прервали серию из двух поражений кряду, а уфимцы – из двух побед подряд.

21 декабря «Авангард» сыграет с «Барысом», а «Салават» в тот же день встретится с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Авангард – 1:1 (1:2 – серия буллитов)

Голы:

1:0 – 15 Хмелевски (Дроздов)

1:1 – 36 Ткачев (Чистяков)

Победный буллит: Ткачев