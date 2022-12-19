«Локомотив» одержал волевую домашнюю победу над «Сочи»

«Локомотив» на домашней арене оказался сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу ярославской команды.
Отметим, что в составе гостей единственную шайбу забросил Кирилл Петьков (12-я минута). Хозяева льда ответили голами Михаила Беляева (49) и Максима Шалунова (52).
Таким образом, команда Сергея Светлова не смогла прервать серию поражений и замыкает турнирную таблицу Западной конференции (11 место), имея в своем активе 16 очков. Подопечные Игоря Никитина находятся на второй строчке, набрав 56 очков.
21 декабря «Сочи» сыграет на выезде с «Северсталью», а «Локомотив» в тот же день сыграет с «Ак Барсом» в Ярославле.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи) – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы:
0:1 – Петьков (Гормли, Завгородний), 11:07 (бол.)
1:1 – Беляев (Березкин, Марченко), 48:45
2:1 – Шалунов (Бычков, Марченко), 51:11
Вратари: Мурашов - Третьяк