Гол Радулова помог «Ак Барсу» обыграть «Куньлунь» в матче КХЛ

«Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе казанцев по шайбе забросили Станислав Галиев (12-я минута), Дмитрий Воронков (14-я) и Александр Радулов (31-я). У проигравших отличился Клифф Пу (60-я).
Таким образом, «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти, а клуб из Пекина проиграл пятую встречу из последних шести.
21 декабря команда Юрия Бабенко сыграет с «Локомотивом», а подопечные Грега Айрленда в тот же день отправятся в гости к «Нефтехимику».
источник: «Советский спорт»