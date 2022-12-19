ЦСКА разгромил минское «Динамо» в выездном матче КХЛ

Минское «Динамо» на своей площадке принимало ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу армейцев.
В составе хозяев отличился Павел Варфоломеев (27-я минута). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Андрея Светлакова (40), Тахира Мингачева (43), Максима Соркина (55), Василия Дроныка (56) и Михаила Григоренко (59).
Таким образом, команда Сергея Федорова с 55 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на шестой строчке, имея в своем активе 42 очка.
В следующем матче ЦСКА отправится на выезд к СКА (21 декабря), а «Динамо» Минск сыграет с московским «Динамо» в столице (22 декабря).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – ЦСКА (Москва) – 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Голы:
1:0 – Варфоломеев (Душак), 26:51
1:1 – Светлаков (Сергеев, Мингачев), 39:59
1:2 – Мингачев (Светлаков, Соркин), 42:00
1:3 – Соркин (Светлаков, Мингачев), 54:19
1:4 – Дронык (Классон, Гуськов), 55:16.
1:5 – Григоренко (Плотников, Дыбленко) 58:05