Дубль Шапю помог «Барысу» в гостях одержать победу над «Нефтехимиком»

Хоккеисты «Барыса» на выезде одолели «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Отметим, что в составе домашней команды голом отметился Ансель Галимов (33-я минута). За команду гостей дубль на счету Майкла Шапю (42, 60) , одна шайба на счету Джереми Бракко (54).
Таким образом, подопечные Андрея Скабелки набирают 39 очков и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Олега Леонтьева на 11 месте с 35 очками.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Барыс» (Астана) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы:
1:0 – Галимов (Федотов, Березин), 32:06
1:1 – Шапю (Михайлис, Бекетаев), 41:22
1:2 – Бракко (Луис, Вей), 53:16
1:3 – Шапю, 59:07
источник: «Советский спорт»