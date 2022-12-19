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«Торпедо» одолело «Северсталь» в овертайме 

Матч КХЛ между хоккейными команда проходил в Нижнем Новгороде.
19 декабря 2022 21:55
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Северсталью» завершился победой нижегородцев в овертайме (3:2).

Отметим, что в основное время встречи хоккейные клубы обменялись шайбами. За хозяев льда отличились Денис Ян (10-я минута) и Антон Сизов (29). Гости ответили дублем Даниила Пыленкова (3, 14).

Точку в матче поставил Николай Коваленко (61).

Таким образом, нижегородская команда набирает 51 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Череповца находится на девятом месте с 38 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0 )

Голы:

0:1 – Пыленков (Петунин, Пилипенко), 02:12

1:1 – Ян (Фирстов), 09:30

1:2 – Пыленков (Рожков, Думбадзе), 13:09

2:2 – Сизов (Дарьин, Конюшков), 28:55

3:2 – Коваленко (Кручинин) 60:39

источник: «Советский спорт»
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