«Торпедо» одолело «Северсталь» в овертайме 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Северсталью» завершился победой нижегородцев в овертайме (3:2).
Отметим, что в основное время встречи хоккейные клубы обменялись шайбами. За хозяев льда отличились Денис Ян (10-я минута) и Антон Сизов (29). Гости ответили дублем Даниила Пыленкова (3, 14).
Точку в матче поставил Николай Коваленко (61).
Таким образом, нижегородская команда набирает 51 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Череповца находится на девятом месте с 38 очками.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0 )
Голы:
0:1 – Пыленков (Петунин, Пилипенко), 02:12
1:1 – Ян (Фирстов), 09:30
1:2 – Пыленков (Рожков, Думбадзе), 13:09
2:2 – Сизов (Дарьин, Конюшков), 28:55
3:2 – Коваленко (Кручинин) 60:39