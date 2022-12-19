СКА обыграл «Витязь» и одержал 7-ю победу кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Витязь» завершился в пользу питерцев – 4:1.
В составе победителей дубль оформил Марат Хайруллин. Также отличились Дамир Жафяров и Владислав Цицюра. У подмосковной команды шайбу забросил Александр Яремчук.
Таким образом, армейцы выиграли седьмой матч кряду, а «Витязь» прервал серию из двух побед подряд.
21 декабря СКА примет ЦСКА, а «Витязь» в тот же день сыграет с «Торпедо»
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА – Витязь – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы:
1:0 – 24 Жафяров (Гусев, Ожиганов)
2:0 – 36 Хайруллин (Савунов, Ожиганов)
2:1 – 40 Яремчук ()
3:1 – 42 Хайруллин (Жафяров, Коромыслов)
4:1 – 54 Цицюра (Волков, Зыков)
источник: «Советский спорт»