Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Назван лучший игрок прошедшей недели в регулярном чемпионате НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, им оказался форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Напомним, за прошедшие 7 дней российский нападающий отыграл 3 матча и набрал 5 (3+2) очков, став стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, который достиг отметки в 800 голов.

К слову, звание второй звезды досталось нападающему «Баффало» Тэйджу Томпсону, у которого 8 (4+4) очков в 3 матчах, а замкнул тройку форвард «Миннесоты» Матс Цукарелло, набравший 8 (3+5) очков в 4 играх.