Гол Орлова в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Детройт» со счетом 4:3.

В составе «красных крыльев» забивали Дэвид Перрон (8-я минута), Оскар Сундквист в большинстве (16) и Лукас Раймонд (45).

У столичных дубль за одну минуту (36) оформил Ник Дауд, также по шайбе забросили Эрик Густафссон (46) и Дмитрий Орлов, чей гол стал победным (65). Капитан команды Александр Овечкин отличился одной результативной передачей. Это его 36-е очко в сезоне, всего в своей заокеанской карьере Овечкин набрал 1446 очков, российский нападающий занимает по данному показателю 18-е место, отставая от легенды «Питтсбурга» Сидни Кросби на три очка.

«Кэпиталз» с 38 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попадает в зону плей-офф по разнице заброшенных и пропущенных шайб. «Ред Уингз», набрав 33 очка, там же идут двеннадцатыми.

«Детройт» 22 октября примет «Тампу-Бэй», «Вашингтон» на следующий день сыграет в гостях с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» - «Детройт Ред Уингз» - 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Перрон (Ларкин, Расмуссен), 7:30

0:2 – Сундквист (Велено, Берггрен), 15:36 (Бол.)

1:2 – Дауд (Густафссон, Овечкин), 35:36

2:2 – Дауд (Обе-Кюбель, Дженсен), 35:46

2:3 – Раймонд (Мяяття, Копп), 44:49

3:3 – Густафссон (Обе-Кюбель, Эллер), 45:59

4:3 – Орлов (Дауд, Юханссон), 64:38