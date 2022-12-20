Александр Овечкин: Счастлив увидеть, как Месси выиграл чемпионат мира

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о победе форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Я был очень взволнован. Конечно, все знают, что он мой любимый игрок, я счастлив увидеть, как он, наконец, осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира, для него это очень важно, и я очень рад за него», - сказал Овечкин американским журналистам.

Напомним, 18 декабря в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию - 4:2, дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Матч посетили 88966 зрителей.